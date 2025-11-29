В результате преступного вражеского удара погибли десятки людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм городского головы Тернополя Сергея Надала.
Дом в Тернополе, в который попала ракета, снесут
Решение принято на основании экспертного заключения и протокола внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернопольской области.
Подтверждено критические повреждения несущих и ограждающих конструкций, что делают восстановление здания невозможным. Исполком также утвердил порядок проведения демонтажных работ, что позволяет начать их в максимально оперативном режиме.
Жителям дома дают возможность ускоренно получить денежную компенсацию в рамках государственной программы "еВідновлення" для приобретения нового жилья.
Что известно об атаке на Тернополь?
В Тернополе 19 ноября россияне попали в жилые девятиэтажки. Одна из них разрушилась со 2 по 9 этаж, другая – горела.
В результате российской атаки погибло 35 человек, среди которых 7 детей, еще 94 человека получили ранения. Спасательные работы продолжались 4 суток.
Для удара по Тернополю 19 ноября россияне использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Отмечается, что речь идет о ракете, изготовленную в четвертом квартале 2025 года.