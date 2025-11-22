Мечты, оборванные войной: вражеский удар по Тернополю унес жизни 18-летнего студента и его бабушки

В результате российского ракетного удара по Тернополю, который произошел утром 19 ноября, погибли 18-летний Тарас Гнатюк и его бабушка Лидия Багрий. Ракета попала в жилую многоэтажку, уничтожив часть дома вместе с квартирой, где находилась семья.

Дом располагался на девятом этаже. Трагической болью утраты поделились в Тернопольском профессиональном колледже пищевых технологий и торговли, передает 24 Канал.

Что известно о жертвах российского обстрела Тернополя?

Тарас учился на третьем курсе Тернопольского профессионального колледжа пищевых технологий и торговли, в группе 3-ГРС-7/9. В учебном заведении подчеркнули, что смерть студента стала болезненным ударом для всего коллектива.

В колледже отмечают, что парень был спокойным, доброжелательным и искренним, имел много планов на будущее и только начинал свой профессиональный путь.

Никакие слова не способны уменьшить боль и горе, но он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, спокойным, доброжелательным и искренним парнем,

– написали на странице учебного заведения.

Вместе с Тарасом в результате удара погибла и его бабушка Лидия. Живой в семье осталась только мать парня – Наталья. Женщина в один момент потеряла и сына, и собственную мать.

В заведении, где учился Тарас, призвали неравнодушных помочь женщине пережить трагедию – как морально, так и финансово. Так, желающие могут присоединиться к сбору средств на банке.

