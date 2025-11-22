Мрії, обірвані війною: ворожий удар по Тернополю забрав життя 18-річного студента та його бабусі
- Ворожа ракета 19 листопада влучила просто в житловий будинок у Тернополі, через що загинули 18-річний Тарас Гнатюк та його бабуся Лідія Багрій.
- Тарас навчався на третьому курсі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі.
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю, який стався вранці 19 листопада, загинули 18-річний Тарас Гнатюк та його бабуся Лідія Багрій. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку, знищивши частину будинку разом із квартирою, де перебувала родина.
Оселя розташовувалася на дев'ятому поверсі. Трагічним болем втрати поділилися в Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій та торгівлі, передає 24 Канал.
Що відомо про жертв російського обстрілу Тернополя?
Тарас навчався на третьому курсі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі, у групі 3-ГРС-7/9. У закладі освіти підкреслили, що смерть студента стала болючим ударом для всього колективу.
У коледжі зазначають, що хлопець був спокійним, доброзичливим та щирим, мав багато планів на майбутнє й лише починав свій професійний шлях.
Жодні слова не здатні зменшити біль та горе, але він назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем,
– написали на сторінці навчального закладу.
Разом із Тарасом унаслідок удару загинула і його бабуся Лідія. Живою у родині залишилася лише мати хлопця – Наталія. Жінка в один момент втратила і сина, й власну матір.
У закладі, де навчався Тарас, закликали небайдужих допомогти жінці пережити трагедію – як морально, так і фінансово. Так, охочі можуть долучитися до збору коштів на банку.
Які наслідки обстрілу Тернополя?
Росія завдала удару по Тернополю вранці 19 листопада. Одна з ракет майже повністю зруйнувала кілька верхніх поверхів житлової багатоповерхівки.
Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають уже кілька днів. Відомо про 32 загиблих, серед яких шестеро дітей. Ще понад 90 осіб зазнали поранень.
Ворожа атака обірвала життя й 21-річного студента Тернопільського національного технічного університету Андрія Вегера.
Серед загиблих унаслідок нічної атаки Росії на Тернопіль опинилася й семирічна Амелія Гжесько та її мама Оксана.