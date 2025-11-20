Летят тандемом, – экс-офицер Воздушных сил о коварной тактике российских ударов

Россия ударила по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101. Они используют коварную тактику, чтобы их было сложнее обнаружить.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что Россия продолжает заниматься терроризмом. Они сознательно запускают ракеты по жилым домам, чтобы запугать украинцев и заставить нас сдаться.

Как Россия пытается запутать ПВО?

Как отметил Храпчинский, оккупанты пытаются обойти системы ПВО вне городов и ударить большим количеством ракет по одному месту. Так они рассчитывают, что пробьют защиту, потому что в какой-то момент определенный ЗРК будет перегружен.

Также Украина не имеет достаточно средств радиолокации. Этим пытается пользоваться враг.

Враг может использовать ракеты в тандемном режиме. Одна летит под другой. И на средствах радиолокации это выглядит как один объект. Россия – террорист, которая использует все средства поражения для того, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению,

– отметил Храпчинский.

Обратите внимание! В результате российской ракетной атаки по жилому дому в Тернополе погибли 26 человек.

Украина работает над усилением собственной противовоздушной обороны. Одной из важнейших новостей за последнее время является то, что США согласились обновить нам некоторые пусковые установки к ЗРК Patriot. Они будут содержать больше средств поражения на одной пусковой установке.

Также есть много вопросов к международным партнерам по производству оружия. Штаты до сих пор существенно не нарастили производство ракет PAC-3 к Patriot. Сейчас речь идет о 50-55 ракет в месяц. А только в октябре Россия использовала по Украине 95 "Искандер-М". А есть еще и другие баллистические ракеты.

То же самое и с европейскими партнерами. Ни одно тамошнее государство не перешло на масштабное производство средств противодействия российским ракетам и дронам. В Польше есть ПЗРК Piorun, которые хорошо себя зарекомендовали. Но производство не наращено. То же касается и относительно ракет Aster к SAMP/T

Важно именно сейчас развивать возможности по дальнобойным ударам по России и убедить партнеров производить больше эффективного оружия, которое у них имеется.

То, что мы увидели в Тернополе... Это результат того, что весь мир до сих пор не понял, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не упадет,

– отметил авиаэксперт.

Ракетные удары по Украине: коротко