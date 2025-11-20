Летять тандемом, – ексофіцер Повітряних сил про підступну тактику російських ударів

Росія вдарила по житловому будинку в Тернополі ракетою Х-101. Вони використовують підступну тактику, аби їх було складніше виявити.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Росія продовжує займатися тероризмом. Вони свідомо запускають ракети по житлових будинках, щоб залякати українців та змусити нас здатися.

Як Росія намагається заплутати ППО?

Як наголосив Храпчинський, окупанти намагаються оминути системи ППО поза містами та вдарити якнайбільшою кількістю ракет по одному місцю. Так вони розраховують, що проб'ють захист, бо в якийсь момент певний ЗРК буде перевантажений.

Також Україна не має достатньо засобів радіолокації. Цим намагається користуватися ворог.

Ворог може використовувати ракети в тандемному режимі. Одна летить під іншою. І на засобах радіолокації це виглядає як один об'єкт. Росія – терорист, яка використовує усі засоби ураження для того, аби завдати якнайбільше шкоди цивільному населенню,

– зауважив Храпчинський.

Україна працює над посиленням власної протиповітряної оборони. Однією з найважливіших новин за останній час є те, що США погодилися оновити нам деякі пускові установки до ЗРК Patriot. Вони міститимуть більше засобів ураження на одній пусковій установці.

Також є багато питань до міжнародних партнерів щодо виробництва зброї. Штати досі суттєво не наростили виробництво ракет PAC-3 до Patriot. Наразі йдеться про 50-55 ракет на місяць. А лише в жовтні Росія використала по Україні 95 "Іскандер-М". А є ще й інші балістичні ракети.

Те саме й з європейськими партнерами. Жодна тамтешня держава не перейшла на масштабне виробництво засобів протидії російським ракетам та дронам. У Польщі є ПЗРК Piorun, які добре себе зарекомендували. Але виробництво не нарощене. Те саме стосується і щодо ракет Aster до SAMP/T

Важливо саме зараз розбудовувати можливості щодо далекобійних ударів по Росії та переконати партнерів виробляти більше ефективної зброї, яка у них наявна.

Те, що ми побачили в Тернополі… Це результат того, що весь світ досі не зрозумів, що війна буде тривати доти, доки Росія не впаде,

– зауважив авіаексперт.

