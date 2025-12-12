Москве приготовиться: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство, – СМИ

На днях Владимир Зеленский сообщил о начале боевого применения украинской баллистической ракеты "Сапсан". Ее дальность может достигать примерно 500 километров.

Российские СМИ уже пугают, что под угрозой удара этой ракетой оказались такие крупные города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

Что известно о серийном производстве ракеты ОТРК "Сапсан"?

Минобороны впервые заключило контракт на закупку украинского ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан" в 2022 году. В 2025 году этот комплекс уже серийно производят и регулярно применяют. Об этом рассказал Александр Лиев, который в 2022–2023 годах отвечал за государственные закупки в Минобороны.

Он подписал первый контракт с "КБ Южное" в августе 2022 года. До этого официальное название комплекса не раскрывалось.

Теперь известно, что он имеет индекс 1КР1 и название "Сапсан".

По словам Лиева:

в 2023 году состоялись первые испытания ракеты,

в 2024 – первые ударные применения по российским целям,

в 2025 – "Сапсан" начали использовать системно, а его производство стало серийным.

В мае 2025 года у Зеленского сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах. Уже в декабре президент публично подтвердил применение "Сапсана".

Известно, что на начало 2022 года для комплекса "Сапсан" разрабатывали две версии ракет:

900 миллиметров диаметром и дальностью до 500 километров – для нужд ВСУ;

600 миллиметров диаметром и дальностью до 280 километров – с возможностью экспорта.

Обе ракеты имели боевую часть массой около 500 килограммов.

Для точного поражения цели, кроме спутниковой и инерционной навигации, создавали четыре типа головок самонаведения: электрооптическую, инфракрасную, радиолокационную, комбинированную (электрооптическая + радиолокационная).

Следует заметить, что россияне хорошо знали о разработке украинской баллистической ракеты "Сапсан", и опасались ее. Так, они неоднократно докладывали о якобы ударах по объектам, задействованных в производстве этих ОТРК. В августе 2025 года российская ФСБ заявила о якобы срыве планов Украины по производству ОТРК "Сапсан". Тогда же вражеская разведка опубликовала карту с радиусом поражения "Сапсан", если бы они запускались с территории Украины.

Радиус поражения украинских "Сапсанов", по данным ФСБ / Фото росСМИ

На самом деле, же "Сапсан", вероятно, не может достать до российской столицы.

Почему России стоит бояться "Сапсанов"?