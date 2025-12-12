Российские СМИ уже пугают, что под угрозой удара этой ракетой оказались такие крупные города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.
Смотрите также Авиаэксперт ответил, может ли ракета "Сапсан" переломить ход войны
Что известно о серийном производстве ракеты ОТРК "Сапсан"?
Минобороны впервые заключило контракт на закупку украинского ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан" в 2022 году. В 2025 году этот комплекс уже серийно производят и регулярно применяют. Об этом рассказал Александр Лиев, который в 2022–2023 годах отвечал за государственные закупки в Минобороны.
Он подписал первый контракт с "КБ Южное" в августе 2022 года. До этого официальное название комплекса не раскрывалось.
Теперь известно, что он имеет индекс 1КР1 и название "Сапсан".
По словам Лиева:
- в 2023 году состоялись первые испытания ракеты,
- в 2024 – первые ударные применения по российским целям,
- в 2025 – "Сапсан" начали использовать системно, а его производство стало серийным.
В мае 2025 года у Зеленского сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах. Уже в декабре президент публично подтвердил применение "Сапсана".
Известно, что на начало 2022 года для комплекса "Сапсан" разрабатывали две версии ракет:
- 900 миллиметров диаметром и дальностью до 500 километров – для нужд ВСУ;
- 600 миллиметров диаметром и дальностью до 280 километров – с возможностью экспорта.
Обе ракеты имели боевую часть массой около 500 килограммов.
Для точного поражения цели, кроме спутниковой и инерционной навигации, создавали четыре типа головок самонаведения: электрооптическую, инфракрасную, радиолокационную, комбинированную (электрооптическая + радиолокационная).
Следует заметить, что россияне хорошо знали о разработке украинской баллистической ракеты "Сапсан", и опасались ее. Так, они неоднократно докладывали о якобы ударах по объектам, задействованных в производстве этих ОТРК. В августе 2025 года российская ФСБ заявила о якобы срыве планов Украины по производству ОТРК "Сапсан". Тогда же вражеская разведка опубликовала карту с радиусом поражения "Сапсан", если бы они запускались с территории Украины.
Радиус поражения украинских "Сапсанов", по данным ФСБ / Фото росСМИ
На самом деле, же "Сапсан", вероятно, не может достать до российской столицы.
Почему России стоит бояться "Сапсанов"?
- Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, главная проблема для России – не размеры или скорость ракеты, а то, что у нее очень мало систем, способных сбивать баллистические ракеты. Перехватывать такие цели могут только С-400, С-500 и частично С-350, но этих комплексов у России немного.
- По данным The Times, "Сапсан" способна нести до 480 килограммов взрывчатки и имеет значительно большую мощность, чем американские ATACMS. Скорость украинского "Сапсана" в 5 раз превышает скорость звука.
- Эксперты предполагают, что дальность ракеты может достигать примерно 500 километров.