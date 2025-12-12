Российские СМИ уже пугают, что под угрозой удара этой ракетой оказались такие крупные города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

Что известно о серийном производстве ракеты ОТРК "Сапсан"?

Минобороны впервые заключило контракт на закупку украинского ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан" в 2022 году. В 2025 году этот комплекс уже серийно производят и регулярно применяют. Об этом рассказал Александр Лиев, который в 2022–2023 годах отвечал за государственные закупки в Минобороны.

Он подписал первый контракт с "КБ Южное" в августе 2022 года. До этого официальное название комплекса не раскрывалось.

Теперь известно, что он имеет индекс 1КР1 и название "Сапсан".

По словам Лиева:

в 2023 году состоялись первые испытания ракеты,

в 2024 – первые ударные применения по российским целям,

в 2025 – "Сапсан" начали использовать системно, а его производство стало серийным.

В мае 2025 года у Зеленского сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах. Уже в декабре президент публично подтвердил применение "Сапсана".

Известно, что на начало 2022 года для комплекса "Сапсан" разрабатывали две версии ракет:

900 миллиметров диаметром и дальностью до 500 километров – для нужд ВСУ;

600 миллиметров диаметром и дальностью до 280 километров – с возможностью экспорта.

Обе ракеты имели боевую часть массой около 500 килограммов.

Для точного поражения цели, кроме спутниковой и инерционной навигации, создавали четыре типа головок самонаведения: электрооптическую, инфракрасную, радиолокационную, комбинированную (электрооптическая + радиолокационная).

Следует заметить, что россияне хорошо знали о разработке украинской баллистической ракеты "Сапсан", и опасались ее. Так, они неоднократно докладывали о якобы ударах по объектам, задействованных в производстве этих ОТРК. В августе 2025 года российская ФСБ заявила о якобы срыве планов Украины по производству ОТРК "Сапсан". Тогда же вражеская разведка опубликовала карту с радиусом поражения "Сапсан", если бы они запускались с территории Украины.

Радиус поражения украинских "Сапсанов", по данным ФСБ / Фото росСМИ

На самом деле, же "Сапсан", вероятно, не может достать до российской столицы.

Почему России стоит бояться "Сапсанов"?