Російські ЗМІ вже лякають, що під загрозою удару цією ракетою опинилися такі великі міста, як Москва, Тула, Володимир, Вітебськ, Мінськ тощо, передає 24 Канал із посиланням на Мілітарний.

Дивіться також Авіаексперт відповів, чи може ракета "Сапсан" переламати хід війни

Що відомо про серійне виробництво ракети ОТРК "Сапсан"?

Міноборони вперше уклало контракт на закупівлю українського ракетного комплексу 1КР1 "Сапсан" у 2022 році. У 2025 році цей комплекс уже серійно виробляють і регулярно застосовують. Про це розповів Олександр Лієв, який у 2022–2023 роках відповідав за державні закупівлі в Міноборони.

Він підписав перший контракт із "КБ Південне" у серпні 2022 року. До цього офіційна назва комплексу не розкривалась.

Тепер відомо, що він має індекс 1КР1 і назву "Сапсан".

За словами Лієва:

у 2023 році відбулися перші випробування ракети,

у 2024 – перші ударні застосування по російських цілях,

у 2025 – "Сапсан" почали використовувати системно, а його виробництво стало серійним.

У травні 2025 року у Зеленського повідомив, що "Сапсан" знищив російський командний пункт майже за 300 кілометрів. Вже у грудні президент публічно підтвердив застосування "Сапсана".

Відомо, що на початок 2022 року для комплексу "Сапсан" розробляли дві версії ракет:

900 міліметрів діаметром і дальністю до 500 кілометрів – для потреб ЗСУ;

600 міліметрів діаметром і дальністю до 280 кілометрів – з можливістю експорту.

Обидві ракети мали бойову частину масою близько 500 кілограмів.

Для точного ураження цілі, крім супутникової та інерційної навігації, створювали чотири типи головок самонаведення: електрооптичну, інфрачервону, радіолокаційну, комбіновану (електрооптична + радіолокаційна).

Слід зауважити, що росіяни добре знали про розробку української балістичної ракети "Сапсан", і побоювалися її. Так, вони неодноразово доповідали про нібито удари по об'єктах, задіяних у виробництві цих ОТРК. У серпні 2025 року російська ФСБ заявила про нібито зрив планів України з виробництва ОТРК "Сапсан". Тоді ж ворожа розвідка опублікувала карту з радіусом ураження "Сапсан", якби вони запускалися з території України.

Радіус ураження українських "Сапсанів", за даними ФСБ / Фото росЗМІ

Насправді, ж "Сапсан", ймовірно, не може дістати до російської столиці.

Чому Росії варто боятися "Сапсанів"?