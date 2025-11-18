Испания предоставит Украине 40 ракет для IRIS-T, – Зеленский
- Испания передаст Украине 40 ракет для IRIS-T, которые усилят обороноспособность Украины.
- Также Мадрид готовит новый пакет военной поддержки на 615 миллионов евро.
Мадрид демонстрирует четкую позицию в поддержке Украины. В частности речь идет о передаче дефицитного вооружения, которое вскоре усилит обороноспособность украинских бойцов.
Об этом глава государства проинформировал во время совместной с Педро Санчесом пресс-конференции 18 ноября, передает 24 Канал.
О какой военной поддержке договорились лидеры государств в Мадриде?
Зеленский рассказал, что Испания согласилась передать Киеву 40 ракет для IRIS-T.
Для справки:
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Президент отметил, что сейчас таких ракет остро не хватает, однако Испания согласилась включить их в новый пакет военной поддержки.
Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид готовит новый пакет военной поддержки для Украины на сумму 615 миллионов евро. По его словам, в рамках этого пакета будет предоставлено новое оборонное вооружение примерно на 300 миллионов евро.
Он также напомнил, что помощь поступает в рамках двустороннего соглашения о безопасности стоимостью 1 миллиард евро, которую Испания подписала с Украиной в этом году.
Какие итоги международных визитов Зеленского за последнее время?
Дипломатическая поездка президента Украины в Испанию, которая включает встречи с королем Филиппом VI и представителями оборонной промышленности, является частью европейского турне Владимира Зеленского.
Накануне, 17 ноября, президент посетил Францию. Так, в Париже Зеленский вместе с Эммануэлем Макроном подписали оборонное соглашение, которое называют "историческим". В рамках договоренностей Франция обязалась предоставить ВСУ дополнительные истребители и современные системы противовоздушной обороны.
Также Украина договорилась с Грецией об импорте газа для компенсации сокращения собственной добычи из-за российских ударов. Поставки будут осуществляться от греческого Александруполиса до украинской Одессы и стартует уже с 2026 года.
Известно и о том, что Владимир Зеленский готовит поездку в Турцию для проведения переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом по ситуации в российско-украинской войне.