Іспанія надасть Україні 40 ракет для IRIS-T, – Зеленський

Мадрид демонструє чітку позицію в підтримці України. Зокрема йдеться про передачу дефіцитного озброєння, яке невдовзі підсилить обороноздатність українських бійців.

Про це глава держави поінформував під час спільної з Педро Санчесом пресконференції 18 листопада, передає 24 Канал.

Про яку військову підтримку домовилися лідери держав у Мадриді?

Зеленський розповів, що Іспанія погодилася передати Києву 40 ракет для IRIS-T.

Для довідки: IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Президент зазначив, що наразі таких ракет гостро бракує, однак Іспанія погодилася включити їх до нового пакета військової підтримки.

Окрім того, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Мадрид готує новий пакет військової підтримки для України на суму 615 мільйонів євро. За його словами, у межах цього пакета буде надано нове оборонне озброєння приблизно на 300 мільйонів євро.

Він також нагадав, що допомога надходить у рамках двосторонньої угоди про безпеку вартістю 1 мільярд євро, яку Іспанія підписала з Україною цього року.

Які підсумки міжнародних візитів Зеленського за останній час?