В Минобороны ответили, насколько острый в Украине дефицит ракет для ПВО
- Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить ЗРК Patriot и ракеты для различных систем ПВО для защиты от российских атак.
- Первый заместитель министра обороны подтвердил, что Украина нуждается в дополнительных ЗРК, но не предоставил прямой ответ относительно дефицита ракет для систем ПВО.
Украина нуждается в средствах для противодействия российским атакам. Для этого Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить зенитно-ракетные комплексы Patriot и ракеты к различным системам ПВО.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC, передает 24 Канал.
Есть ли дефицит ракет для ПВО в Украине?
Иван Гаврилюк подтвердил, что Украине необходимы дополнительные зенитно-ракетные комплексы для защиты от российских атак. По его словам, Киев обратился к партнерам с просьбой как минимум о десяти системах средней дальности Patriot. Этот комплекс способен сбивать российские баллистические ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалами"
Усиление противовоздушной обороны Украины – это инвестиция в безопасность всей Европы,
– подчеркнул Гаврилюк.
На вопрос о дефиците ракет для систем ПВО, заместитель министра не ответил прямо. Но Гаврилюк отметил, что Patriot в Украине используют исключительно против баллистических целей. Это означает, что их не применяют против, например, крылатых ракет.
Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп обещал передать Украине Patriot и даже озвучивал, что их может быть 17. Однако осталось непонятным, шла ли речь о целых системах, отдельные установки или ракеты. С тех пор никаких уточнений не поступало.
Генерал добавил, что "есть движение в этом направлении", но деталей не раскрыл. По словам Гаврилюка, Украина просит ракеты не только для ЗРК Patriot, но и для других систем ПВО. Это нужно, отметили в ведомстве, чтобы "распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов".
Что известно о передаче Patriot Украине?
СМИ ранее распространяли, что США якобы приостановили продажу систем Patriot странам Европы, чтобы пополнить собственные арсеналы. Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что Вашингтон не отказался от поддержки Украины, однако сейчас это происходит на коммерческой основе.
По словам Чаленко, заказ на ЗРК распределены на несколько лет вперед, а Украина в приоритете. Также появлялись сообщения, что из-за этого Соединенные Штаты задержат поставки Швейцарии.
На днях Германия пообещала передать Украине системы Patriot до конца 2025 года. Финансирование комплекса осуществляется совместно с Норвегией, которая берет на себя половину расходов.