Україна потребує засобів для протидії російським атакам. Для цього Київ звернувся до партнерів з проханням надати зенітно-ракетні комплекси Patriot і ракети до різних систем ППО.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC, передає 24 Канал.

Чи є дефіцит ракет для ППО в Україні?

Іван Гаврилюк підтвердив, що Україні необхідні додаткові зенітно-ракетні комплекси для захисту від російських атак. За його словами, Київ звернувся до партнерів з проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Цей комплекс здатен збивати російські балістичні ракети, включно з гіперзвуковими "Кинджалами"

Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція в безпеку всієї Європи,

– наголосив Гаврилюк.

На запитання про дефіцит ракет для систем ППО, заступник міністра не відповів прямо. Але Гаврилюк зазначив, що Patriot в Україні використовують виключно проти балістичних цілей. Це означає, що їх не застосовують проти, наприклад, крилатих ракет.

Він нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп обіцяв передати Україні Patriot і навіть озвучував, що їх може бути 17. Проте залишилося незрозумілим, чи йшлося про цілі системи, окремі установки чи ракети. З того часу жодних уточнень не надходило.

Генерал додав, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив. За словами Гаврилюка, Україна просить ракети не лише для ЗРК Patriot, а й для інших систем ППО. Це потрібно, зазначили у відомстві, щоб "розподіляти навантаження між різними рівнями оборони та гарантувати резерв на випадок збільшення інтенсивності масованих ударів".

Що відомо про передачу Patriot Україні?