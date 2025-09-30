У Міноборони відповіли, наскільки гострий в Україні дефіцит ракет для ППО
- Україна звернулася до партнерів із проханням надати ЗРК Patriot і ракети для різних систем ППО для захисту від російських атак.
- Перший заступник міністра оборони підтвердив, що Україна потребує додаткових ЗРК, але не надав пряму відповідь щодо дефіциту ракет для систем ППО.
Україна потребує засобів для протидії російським атакам. Для цього Київ звернувся до партнерів з проханням надати зенітно-ракетні комплекси Patriot і ракети до різних систем ППО.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC, передає 24 Канал.
Чи є дефіцит ракет для ППО в Україні?
Іван Гаврилюк підтвердив, що Україні необхідні додаткові зенітно-ракетні комплекси для захисту від російських атак. За його словами, Київ звернувся до партнерів з проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Цей комплекс здатен збивати російські балістичні ракети, включно з гіперзвуковими "Кинджалами"
Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція в безпеку всієї Європи,
– наголосив Гаврилюк.
На запитання про дефіцит ракет для систем ППО, заступник міністра не відповів прямо. Але Гаврилюк зазначив, що Patriot в Україні використовують виключно проти балістичних цілей. Це означає, що їх не застосовують проти, наприклад, крилатих ракет.
Він нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп обіцяв передати Україні Patriot і навіть озвучував, що їх може бути 17. Проте залишилося незрозумілим, чи йшлося про цілі системи, окремі установки чи ракети. З того часу жодних уточнень не надходило.
Генерал додав, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив. За словами Гаврилюка, Україна просить ракети не лише для ЗРК Patriot, а й для інших систем ППО. Це потрібно, зазначили у відомстві, щоб "розподіляти навантаження між різними рівнями оборони та гарантувати резерв на випадок збільшення інтенсивності масованих ударів".
Що відомо про передачу Patriot Україні?
ЗМІ раніше поширювали, що США нібито призупинили продаж систем Patriot країнам Європи, аби поповнити власні арсенали. Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу пояснив, що Вашингтон не відмовився від підтримки України, однак наразі це відбувається на комерційній основі.
За словами Чаленка, замовлення на ЗРК розподілені на кілька років уперед, а Україна в пріоритеті. Також з'являлися повідомлення, що через це Сполучені Штати затримають постачання Швейцарії.
Днями Німеччина пообіцяла передати Україні системи Patriot до кінця 2025 року. Фінансування комплексу здійснюється спільно з Норвегією, яка бере на себе половину витрат.