В МИД Украины прокомментировали возможность получения американских ракет Tomahawk. Сейчас продолжается активная дискуссия по этому поводу.

Однако, теперь американцы уже не говорят "нет" на соответствующий запрос Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого в пятницу, 10 октября.

Что говорят о передаче "Томагавков" в МИД?

Представитель МИД отметил, что Украина приветствует позитивные сигналы из США относительно возможной передачи "Томагавков".

Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, а собственно еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет,

– подчеркнул он.

Тихий также добавил, что сейчас есть "очень подробная и активная дискуссия о возможности предоставления этих ракет".

Украинская и американская команды работают над согласованием всех деталей, в частности, "в каких формах, в каких комплектациях, какие из этих ракет могут быть предоставлены Украине".

"Мы видим, конечно, различные реакции со стороны России на эту тему, потому что речь идет об очень мощном оружии", – также отметил он.

Брифинг спикера МИД: смотрите видео

Что известно о возможной отправке "Томагавков" в Украину?