У МЗС України прокоментували можливість отримання американських ракет Tomahawk. Наразі триває активна дискусія щодо цього.

Однак, тепер американці уже не кажуть "ні" на відповідний запит України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у п'ятницю, 10 жовтня.

Що кажуть про передачу "Томагавків" у МЗС?

Речник МЗС зауважив, що Україна вітає позитивні сигнали зі США щодо можливої передачі "Томагавків".

Я хочу нагадати, що Україна підіймала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає,

– наголосив він.

Тихий також додав, що наразі є "дуже детальна і активна дискусія щодо можливості надання цих ракет".

Українська та американська команди працюють над узгодженням всіх деталей, зокрема, "в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні".

"Ми бачимо, звісно, різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю", – також зауважив він.

Брифінг речника МЗС: дивіться відео

Що відомо про можливу відправку "Томагавків" в Україну?