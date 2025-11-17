Директор НАБУ требует "закрыть дыру" в доступе к судебным решениям его детективов
- Директор НАБУ Семен Кривонос призвал парламент закрыть законодательный пробел, который позволяет сторонним правоохранителям пересматривать судебные решения бюро, что грозит расследованием.
- НАБУ обращается к госучреждениям с просьбой о сотрудничестве в отслеживании средств в коррупционном деле Энергоатома, которая включает масштабные незаконные финансовые транзакции.
Глава НАБУ обратился к депутатам с требованием срочно устранить пробел, который позволяет сторонним правоохранителям пересматривать судебные решения бюро. Он предупредил о рисках утечки данных и угрозе расследованию.
Кроме того, во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности председатель НАБУ Семен Кривонос призвал государственные органы усилить сотрудничество по отслеживанию средств по делу о коррупции в Энергоатоме, пишет 24 Канал.
Какой пробел в законодательстве просит закрыть Кривонос?
Глава НАБУ обратился к парламенту с призывом "закрыть дыру" в вопросе пересмотра судебных решений, которые получает бюро. Она позволяет сторонним правоохранителям и судьям просматривать судебные решения, связанные с работой детективов бюро и узнавать, кого планируют обыскивать. По его словам, такие действия ставят под угрозу расследование и работу детективов. Кроме того, директор НАБУ отметил, что ведомство будет фиксировать каждое дело саботажа расследований.
Я сколько народных депутатов прошу, надо это где-то зафиксировать и все-таки закрыть эту дыру, где работники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы обыски взяли. Или судьи какого-то регионального суда могут спокойно пересмотреть решение ВАКС. Мы неоднократно просили: закройте дыру,
– сказал Кривонос.
В то же время глава НАБУ призвал госучреждения к "полному сотрудничеству" по делу о масштабной коррупционной схеме в Энергоатоме. По его словам, в схеме использовались "бэк-офисы", через которые выводили крупные суммы денег. Средства проходили через различные банки и переводились в другие страны, после чего за них покупали дорогое имущество и активы. Чтобы отследить эти транзакции, НАБУ требует активной помощи НБУ, Минюста и Госфинмониторинга. Поэтому роль последнего сейчас "должна быть определяющей, лидерской" в ответах на запросы детективов.
Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанными с оборонными закупками. Эти проблемы существуют длительное время, с февраля 2025 года, сразу как мы начали активно работать в направлении обороны,
– подчеркнул Кривонос.
В то же время он сообщил, что НАБУ уже направляло несколько запросов в финмониторинг, но ответы были неполными. Теперь детективы готовятся направлять значительно больше запросов, чтобы окончательно проследить путь отмытых средств и установить личности всех причастных.
Что известно о последнем громком коррупционном деле?
НАБУ 10 ноября заявило о разоблачении коррупции в сфере энергетики.
По данным следствия, преступная группировка требовала систематические откаты от партнеров Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контракта.
Партнеры должны были платить, чтобы избежать блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или потери статуса поставщика.
НАБУ и САП обнародовали 1000 часов аудиозаписей.
Организатором преступной группировки стал бизнесмен, совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Среди других участников – бывший министр национального единства Алексей Чернышов, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов, министр юстиции Герман Галущенко, четверо "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств", а именно Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина.