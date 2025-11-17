Директор НАБУ требует "закрыть дыру" в доступе к судебным решениям его детективов

Глава НАБУ обратился к депутатам с требованием срочно устранить пробел, который позволяет сторонним правоохранителям пересматривать судебные решения бюро. Он предупредил о рисках утечки данных и угрозе расследованию.

Кроме того, во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности председатель НАБУ Семен Кривонос призвал государственные органы усилить сотрудничество по отслеживанию средств по делу о коррупции в Энергоатоме, пишет 24 Канал.

Какой пробел в законодательстве просит закрыть Кривонос?

Глава НАБУ обратился к парламенту с призывом "закрыть дыру" в вопросе пересмотра судебных решений, которые получает бюро. Она позволяет сторонним правоохранителям и судьям просматривать судебные решения, связанные с работой детективов бюро и узнавать, кого планируют обыскивать. По его словам, такие действия ставят под угрозу расследование и работу детективов. Кроме того, директор НАБУ отметил, что ведомство будет фиксировать каждое дело саботажа расследований.

Я сколько народных депутатов прошу, надо это где-то зафиксировать и все-таки закрыть эту дыру, где работники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы обыски взяли. Или судьи какого-то регионального суда могут спокойно пересмотреть решение ВАКС. Мы неоднократно просили: закройте дыру,

– сказал Кривонос.

В то же время глава НАБУ призвал госучреждения к "полному сотрудничеству" по делу о масштабной коррупционной схеме в Энергоатоме. По его словам, в схеме использовались "бэк-офисы", через которые выводили крупные суммы денег. Средства проходили через различные банки и переводились в другие страны, после чего за них покупали дорогое имущество и активы. Чтобы отследить эти транзакции, НАБУ требует активной помощи НБУ, Минюста и Госфинмониторинга. Поэтому роль последнего сейчас "должна быть определяющей, лидерской" в ответах на запросы детективов.

Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанными с оборонными закупками. Эти проблемы существуют длительное время, с февраля 2025 года, сразу как мы начали активно работать в направлении обороны,

– подчеркнул Кривонос.

В то же время он сообщил, что НАБУ уже направляло несколько запросов в финмониторинг, но ответы были неполными. Теперь детективы готовятся направлять значительно больше запросов, чтобы окончательно проследить путь отмытых средств и установить личности всех причастных.

Что известно о последнем громком коррупционном деле?