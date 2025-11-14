Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что деньги конвертировались в наличные через оффшорные зоны за рубежом, а не через украинскую банковскую систему.
Могли ли украинские банки быть причастны к коррупционной схеме?
"Украинский бюджет недополучил налогов и государственная компания понесла убытки, но это не были деньги наших международных партнеров", – отметил Пендзин.
Обратите внимание! НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в энергетике с участием министра, чиновников и бизнес-партнеров президента, связанную с "откатами" и возможным российским влиянием.
Украинская банковская система не была привлечена, потому что жесткое валютное законодательство делает невозможным выдачу таких сумм через отечественные банки.
Если бы украинские банки были причастны к схеме, НАБУ уже обнародовало бы эту информацию – но никаких упоминаний об этом не было.
Другой вопрос – как она проходила таможенный контроль, как технически попадала в страну. Это должна выяснить наша правоохранительная система: кто конкретно, каким образом провозил такие огромные суммы вне контроля таможни и пограничников,
– подчеркнул Пендзин.
Как партнеры реагируют на коррупционный скандал в Украине?
- Международные доноры могут усилить надзор за финансовой помощью Украине, но не прекратят ее из-за скандала в Энергоатоме.
- Коррупционный скандал в Украине привлек внимание международных медиа и партнеров и вызвал запросы по использованию помощи. Дипломаты и доноры могут занять осторожную позицию, что повлияет на финансирование и программы поддержки страны.
- Западные медиа и политики ожидают от Украины ожидают от Украины прозрачности, эффективной борьбы с коррупцией и гарантии независимости антикоррупционных органов.