О том, как на эти события реагируют дипломаты, политики и доноры, в эфире 24 Канала рассказала журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Она отметила, что за публичной поддержкой Украины может скрываться значительно более сдержанная непубличная позиция, которая влияет на масштабы финансирования и готовность продолжать отдельные программы.

Как коррупционный скандал бьет по доверию партнеров?

Татьяна Николаенко рассказала, что о нынешнем коррупционном скандале уже написали многие международные медиа, и Украина оказалась в центре внимания.

Что известно о деле Миндича?

10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у топ-чиновников и в офисах "Энергоатома" в рамках операции "Мидас", которую готовили более 15 месяцев. Фигурантами стали министры, топ-чиновники и бизнесмен Тимур Миндич. НАБУ установило руководителя преступной организации, "идеолога" схемы и рабочих исполнителей, среди которых Герман Галущенко ("Профессор"), Игорь Миронюк ("Рокет") и Дмитрий Басов ("Тенор"). Они организовывали систематические откаты от контрактов "Энергоатома" и отмывание средств через доверенных лиц. Во время обысков зафиксировано десятки миллионов долларов и евро наличными. Часть средств, по показаниям фигурантов, должна была передаваться в Россию, а большинство разговоров на пленках велась на русском языке. САП и НАБУ подготовили подозрения бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву ("Че Гевара") и другим участникам схемы.

Из-за этого в обществах стран-партнеров появляются сомнения и раздражение, люди начинают задавать своим политикам неудобные вопросы о дальнейшей помощи.

Украина сейчас в центре коррупционного скандала, и в обществах возникает дискомфорт – зачем мы их финансируем, если они коррупционеры,

– сказала она.

По ее словам, посольства не ограничиваются только публичными заявлениями о поддержке. Дипломаты внимательно следят за каждой такой историей, собирают детали у депутатов, общественных организаций и журналистов, чтобы иметь полную картину того, что произошло.

Посольства всегда очень тщательно следят за всеми коррупционными скандалами и пытаются узнать подробности, которые нельзя публиковать, чтобы понимать, как с этим кейсом работать дальше,

– объяснила Николаенко.

Она вспомнила пример с посольством Швеции, где возникали сомнения, стоит ли дальше вкладываться в так называемую датскую модель поддержки, связанную с закупками беспилотников. НАПК на прошлой неделе представило несколько критических моментов в отборе этих беспилотников.

НАПК выделило несколько критических моментов, которые фактически позволяют коррупцию на этом направлении, и мы как общественный антикоррупционный совет также говорим, что именно эти критерии создают коррупционные риски,

– подчеркнула она.

В итоге партнеры могут публично говорить о поддержке Украины, но непублично корректировать объемы помощи. Нам могут согласовать, условно, 1,4 миллиарда и не дать 6 миллиардов, на которые рассчитывает Киев, или просто отложить решение, пока ситуация не станет более прозрачной.

Что известно о реакции партнеров Украины на коррупционный скандал?