Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объяснив, что в деле Миндича затронули американскую финансовую систему и законодательство.
Смотрите также Дело не только в украденных миллионах: как мир реагирует на коррупционный скандал и как это бьет по доверию к Украине
Операция "Мидас": фигуранты могут вернуться в Украину
В отличие от украинского законодательства, где меньший срок поглощается большим, в США сроки добавляются. Имея такие экономические преступления, как вокруг "Энергоатома", в Штатах очень легко получить пожизненное заключение.
"То, что ФБР заинтересовалось этими пачками денег, открыло исследования на предмет "отмывания" денег фигурантами этого дела – это стопроцентно. Мы вполне вероятно увидим возвращение этих фигурантов в Украину, потому что оказаться в американской тюрьме с таким приговором – это чрезвычайно будет сложная ситуация для них", – считает Пендзин.
Он напомнил об известной фигуре в Украине – Фирташе, который занимался газовым бизнесом и сегодня пытается в австрийских судах не допустить экстрадиции из Австрии в США. Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, там было все гораздо проще, тогда американцы увидели движение средств по операциям, которые осуществлялись индийскими фирмами. Причем, как отметил Пендзин, не факт, что те деньги были прямым "отмыванием" в отличие от той ситуации, которую разоблачили антикоррупционные органы Украины сейчас.
Здесь люди попадают под жесткий контроль американской Фемиды. Думаю, что в ближайшее время нас ждут интересные процессы. У меня есть убеждение, что ряд лиц будет возвращаться в Украину, потому что наше законодательство является более лояльным и комфортным,
– прогнозирует Пендзин.
Как на коррупционный скандал реагируют партнеры Украины?
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя операцию "Мидас", отметил, что, что это расследование показывает, что в Украине работают антикоррупционные органы. Он отметил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая хочет стать членом ЕС.
- Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что его страна продолжает доверять Украине, однако федеральное правительство на фоне коррупционного скандала будет пристально следить за тем, как будет разворачиваться ситуация. Он отметил, что если будет необходимость, Германия может принять определенные меры и в этом деле.
- Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала скандал вокруг хищения денег в энергосекторе Украины крайне досадным. Она отметила, что, что в Украине не должно быть коррупции, особенно в условиях войны, когда деньги должны быть направлены на нужды фронта. Она подчеркнула необходимость власти Украины быстро и серьезно реагировать на ситуацию.