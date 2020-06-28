Реки алкоголя и девушки: харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен
Харьковский бизнесмен Владислав Безрук, известный по прозвищу "Мамонт", отдохнул в одесском клубе на 124 тысячи гривен. Видео развлечений он опубликовал в соцсетях.
Видео развлечений он опубликовал в соцсетях, сообщает 24 канал. На них видно, как Безруков развлекается в компании нескольких девушек в купальниках.
Больше о Что известно о Владиславе Безрукове "Мамонте"
Чек в 124 тысячи гривен бизнесмену выставили в известном одесском клубе Ибица в Аркадии. На фото и видео видно чек и деньги, которыми бизнесмен расплатился за вечер в клубе.
Безруков рассчитался наличными, поэтому на стол пришлось выложить такое количество бумажек, что не уместилась бы в папку для чеков.
Бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен за вечер / Скриншот со сториз Безрукова
Актуально Одесские пляжи и клубы переполнены людьми: соблюдают ли там ограничения – фото, видео
Что известно о Безрукове
- 10 октября 2018 года на Безрукова совершили покушение возле харьковского спортивного клуба YOD, он получил пулевое ранение в районе грудной клетки. В ответ его охранники сделали несколько выстрелов в воздух из травматических пистолетов и автомата.
- Возможными причинами покушения в полиции называли профессиональную деятельность Безрукова, долговые обязательства как самого предпринимателя, так и его должников, а также конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.
- Компания Безрукова "Легион" существует с 2002 года. Согласно ее сайту, она специализируется на юридической помощи в сфере аграрного бизнеса. В частности, среди услуг компании значатся "защита от рейдерства в Харькове", "взыскание долгов" и "оформление земли".
- В 2018 году Безруков претендовал на участие в девятом сезоне популярного телевизионного шоу "Холостяк".
Безруков погулял на 124 тысячи гривен за вечер: смотрите видео