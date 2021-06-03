Реки пересыхают, а водохранилища мелеют: в оккупированном Крыму воды стало еще меньше

В оккупированном Крыму проблема нехватки воды обострилась. Водохранилища, сравнивая с прошлым месяцем, значительно обмелели, а реки и дальше пересыхают.
В оккупационном "Гидрометцентре" отметили, что общий запас воды в водохранилищах в начале лета составил 79,24 миллиона кубометров. Это на 6,53 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, а также на 5,92 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году.
Кстати Россияне объявили, что "сняли водную блокаду" Крыма
Приток воды в водохранилища естественного стока уменьшился
Так, в мае приток воды составлял:
- Белогорское водохранилище – 2,83 миллиона кубометров,
- Симферопольское – 0,534 миллиона кубометров,
- Счастливое – 0,718 миллиона кубометров,
- Чернореченское – 2,19 миллиона кубометров.
Реки пересыхают
Из-за отсутствия осадков, образующих сток, после третьей малоснежной зимы в оккупированном Крыму повторяется такая же ситуация, как и в прошлом году. Сельские реки округов Алушты, Судака и Феодосии пересыхают.
В прошлом месяце в бассейнах выпало осадков лишь всего от 7% до 35% нормы. Особенно от этого страдают бассейны рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.
Нехватка воды в Крыму: что нужно знать
- До 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%, однако теперь это должно делать государство-оккупант.
- Поэтому оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников. По утверждению экологов, это привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали редкие осадки и малоснежная зима.
- Сначала воду для людей подавали по графику, а 19 апреля вообще остановили подачу горячей воды. Говорили, что нужно сохранить запасы для туристов, которые приедут летом.
- Позже график подачи воды в Ялте отменили, однако сразу сообщили, что это – временное решение.
- Украина будет поставлять воду на полуостров, однако исключительно после его деоккупации.