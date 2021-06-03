Річки пересихають, а водосховища міліють: в окупованому Криму води стало ще менше

В окупованому Криму проблема браку води загострилась. Водосховища, порівнюючи з минулим місяцем, значно обміліли, а річки й далі пересихають.

В окупаційному "Гідрометцентрі" зазначили, що загальний запас води у водосховищах на початку літа становив 79,24 мільйона кубометрів. Це на 6,53 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому, а також на 5,92 мільйона кубометрів менше, ніж минулого року.

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Приплив води в водосховища природного стоку зменшився

Так, в травні приплив води становив:

Білогірське водосховище – 2,83 мільйона кубометрів,

Сімферопольське – 0,534 мільйона кубометрів,

Щасливе – 0,718 мільйона кубометрів,

Чорноріченське – 2,19 мільйона кубометрів.

Річки пересихають

Через відсутність опадів, що утворюють стік, після третьої малосніжної зими в окупованому Криму повторюється така ж ситуація, як і минулого року. Сільські річки округів Алушти, Судака та Феодосії пересихають.

Минулого місяця в басейнах випало опадів лише від 7% до 35% норми. Особливо від цього страждають басейни річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгир.

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