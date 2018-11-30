Реконструкция площади перед железнодорожным вокзалом во Львове: что изменится

Городской голова Львова Андрей Садовый представил проект масштабной реконструкции площади перед главным железнодорожным вокзалом города.

Ярким видео мэр поделился в своем Facebook.

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По его убеждению такой реконструкции давно ждали не только львовяне, но и гости города, поскольку вокзал и площадь перед ним – это первое, что видят приезжие, выйдя из поезда во Львове.

Реконструкция Дворцовой площади предусматривает обустройство отдельных полос для общественного и частного транспорта, подземный паркинг, места для высадки пассажиров, сквер с фонтаном и многое другое.



Проект реконструкции площади перед железнодорожным вокзалом Львова



Реконструкция Дворцовой площади во Львове растянется на два года

Как выглядит проект реконструкции Дворцовой площади перед главным железнодорожным вокзалом во Львове

Масштабное обновление главной площади перед зданием железнодорожного вокзала во Львове растянется аж на 2 года (2019-2020).

Как информирует Zaxid.net, тендер на выполнение работ выиграла компания "Онур".

За 165,5 миллиона гривен она обещает демонтировать дорожное и тротуарное покрытие, дорожные знаки, срезать деревья, а после этого а после этого замостить тротуары плиткой, проезжую часть асфальтом, а трамвайные пути – брусчаткой.

Проект реконструкции также предусматривает установку нового освещения, трамвайных путей, антипарковочных столбиков, строительство посадочных платформ на остановках и трамвайной диспетчерской.

Что предусматривает реконструкция Дворцовой площади перед железнодорожным вокзалом во Львове: смотрите видео