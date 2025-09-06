Украина продолжает свои операции в российском тылу. На Луганщине партизаны сожгли релейный шкаф.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Луганской ОГА Алексея Харченко.

Что известно об операции на Луганщине?

Как отметил Алексей Харченко, бодрое утро может быть не только от кофе, но и от хороших новостей с временно оккупированной Луганской области.

Прошлой ночью партизанами Луганщины был уничтожен очередной "релейный шкаф", отвечавший за движение груза военного назначения на участке железной дороги "Луганск" – "Станица-Луганская",

– указал Харченко.

Очевидцы утверждают, что шкаф "горел знатно". А значит это означает нехватку боекомплекта и горюче-смазочных материалов – это ослабляет возможности для дальнейшего ведения агрессивной войны Россией.

Партизаны сожгли релейный шкаф: смотрите видео

Председатель Луганской ОВА отметил, что украинское сопротивление продолжает набирать обороты, а каждый оккупант должен осознать и почувствовать на себе ярость нашего народа.

