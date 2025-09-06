Україна продовжує свої операції в російському тилу. На Луганщині партизани спалили релейну шафу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Луганської ОВА Олексія Харченка.

Дивіться також Капітан без диплома і під метадоном: хто постачає нафту з Росії до країн-союзниць․ Розслідування

Що відомо про операцію на Луганщині?

Як зауважив Олексій Харченко, бадьорий ранок може бути не тільки від кави, а й від хороших новин з тимчасово окупованої Луганської області.

Минулої ночі партизанами Луганщини було знищено чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" – "Станиця-Луганська",

– вказав Харченко.

Очевидці стверджують, що шафа "горіла знатно". А отже це означає брак боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів – це послаблює можливості для подальшого ведення агресивної війни Росією.

Партизани спалили релейну шафу: дивіться відео

Голова Луганської ОВА наголосив, що український спротив продовжує набирати обертів, а кожен окупант має усвідомити та відчути на собі лють нашого народу.

Інші повідомлення партизанів з тилу Росії