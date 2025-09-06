Удар по логістиці окупантів: на Луганщині партизани підпалили релейну шафу на залізниці
- Партизани на Луганщині підпалили релейну шафу, що впливає на логістику військових вантажів на ділянці "Луганськ" – "Станиця-Луганська".
- Ця акція знижує можливості Росії щодо постачання боєкомплекту та пального, послаблюючи її здатність вести агресивну війну.
Україна продовжує свої операції в російському тилу. На Луганщині партизани спалили релейну шафу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Луганської ОВА Олексія Харченка.
Що відомо про операцію на Луганщині?
Як зауважив Олексій Харченко, бадьорий ранок може бути не тільки від кави, а й від хороших новин з тимчасово окупованої Луганської області.
Минулої ночі партизанами Луганщини було знищено чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" – "Станиця-Луганська",
– вказав Харченко.
Очевидці стверджують, що шафа "горіла знатно". А отже це означає брак боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів – це послаблює можливості для подальшого ведення агресивної війни Росією.
Партизани спалили релейну шафу: дивіться відео
Голова Луганської ОВА наголосив, що український спротив продовжує набирати обертів, а кожен окупант має усвідомити та відчути на собі лють нашого народу.
Інші повідомлення партизанів з тилу Росії
Агенти "Атеш" виявили важливу радіолокаційну станцію "Контейнер" у Мордовії, що використовується Росією для спостереження за Європою та Україною. Відповідні дані передали Силам оборони.
Протягом останнього місяця окупанти активно вивозять з Луганщини техніку, пишуть партизани. Йдеться про посилення більш пріоритетних напрямків, зокрема Запоріжжя.
Крім того, вже зараз стало відомо, що на Запоріжжя підвозять також ракети та БК. Уе свідчить, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку.