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Ремонт национальной магистрали Одесса – Рени требуют остановить

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Ремонт национальной магистрали Одесса – Рени требуют остановить
Ремонт национальной магистрали Одесса – Рени требуют остановить / Фото из открытых источников

Прекратить строительство трассы Одесса – Рени и взяться за дороги Арцизского и Саратского районов – с таким требованием на митинг перед Одесской обладминистрацией вышли местные жители, сторонники народного депутата, члена партии "Наш край" Антона Киссе.

Ранее в Саратском районе на юге Одесской области протестующие перекрыли автомобильную трассу Одесса – Рени.

Акция, устроенная сторонникам народного депутата, вызвала негативные отзывы со стороны глав районов Одесской области, которые считают, что подобные действия могут привести к замораживанию финансирования стратегической трассы международного значения М15.

В частности, глава Савранской РГА Виталий Свичинский на своей странице в Facebook написал:

"А у нас дороги ремонтируют только тем, у кого "митинг" больше? Так не вопрос, можем померяться с Бессарабией. Извините, но мы три года ждем, когда закончат ремонт трассы Одесса – Рени".

Глава Подольской РГА Руслан Питак назвал акцию политической:

"Я не могу понять, в чем возмущение и зачем перекрывать дорогу? Так как с простыми жителями Бессарабии я общаюсь каждый день, и все безумно довольны, что до Измаила можно доехать за 3 часа, а не за 6 часов, как раньше, по дороге, как после бомбежки! Таких масштабных ремонтов не помнят даже старожилы. И в чем виноваты водители и гости, приехавшие к нам из разных стран, которые взяты в заложники на трассе Одесса – Рени в 40-градусную жару? Может, ответ кроется в том, кто инициировал и организовал этот митинг, в Антоне Ивановиче Киссе?".

Глава Килийской ОТГ Павел Бойченко выразил возмущение требованиями митингующих остановить финансирование трассы Одесса – Рени:

"Несколько слов по поводу сегодняшнего "митинга" жителей некоторых районов Бессарабии перед ОГА!!! Особое возмущение сегодня (думаю не только у меня) вызвало высказывание одного из участников "митинга", который заявил, что надо прекратить ремонт трассы М15 и отремонтировать дороги в Тарутинском или Арцизском районах!!!

Окончание ремонта трассы Одесса – Рени, которая является международной, ждут, как минимум, 9 районов области. Это полмиллиона жителей!!! Нужно правильно расставлять приоритеты – отремонтировать магистральную трассу и потом уже заниматься другими дорогами. Это понятно любому первокласснику!"

В Арцизе тоже назвали митинг пиар-акцией народного депутата.

"Зима близко" или скоро выборы", – написал на своей странице в Facebook глава Арцизской РГА Сергей Парпуланский.

"Впервые в области начат такой масштабный ремонт дорог. Дорога Одесса – Рени, обещанная Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, преображается с каждым днем. Больше 15 лет наши дороги разрушались и не ремонтировались. И за один-два года их не восстановить. Дорога Сарата – Арциз – Тарутино очень важная для наших жителей дорога, как и Арциз – Болград или Татарбунары – Рассейка или другие уничтоженные дороги нашей области и страны. Тогда давайте перекроем все дороги?", – пишет Сергей Парпуланский.

Позицию коллег поддержали главы нескольких районов Одесской области.

В свою очередь, губернатор Максим Степанов заявил, что ремонт дорог местного значения будет осуществляться планово, после окончания ремонта магистрали Одесса – Рени, и подчеркнул, что направление Арциз – Сарата – Тарутино – одно из приоритетных, поскольку по нему уже проведен тендер и разработан проект.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко анонсировал завершение ремонта трассы Одесса – Рени в 2018 году.

О завершении ремонта трассы Одесса – Рени в 2018 году заявил также премьер-министр Владимир Гройсман.

 

Теги: Новости политики Новости Украины протесты Новости Одессы Транспорт Дороги Киссе Антон Иванович
Источник: 24 канал
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