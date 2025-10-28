У Зеленского сказали, что сделала Украина, чтобы Трамп изменил риторику
- Президент США Дональд Трамп изменил риторику относительно Украины из-за атак ВСУ на объекты в России, также это лишает Европу страхов перед Россией.
- США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что привело к переговорам в Европе по активам этих компаний.
Президент США Дональд Трамп изменил риторику относительно Украины. В частности, на это повлияли атаки ВСУ на Московскую область, наращивание ударов на НПЗ, механические, химические производства вглубь России, блокады ключевых российских аэропортов и так далее.
Это в эфире 24 Канала отметил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, по его словам, это лишает Европу страхов перед Россией.
Читайте также Чего ждать дальше от президента США: Зеленский назвал "сильные шаги" Трампа
"Все это абсолютно четко "карты", которые лежат на столе не только у Дональда Трампа, но и в Европе. Постепенно это окончательно лишает Европу страхов перед Россией", – подчеркнул чиновник.
Как изменилась позиция США?
Михаил Подоляк отметил, что Трампу стоит обратить внимание на заявления Дмитрия Медведева, который хоть сам ни на что не влияет, но демонстрирует истинное отношение к Владимиру Путину и его элит к США. То есть в Кремле убеждены, что американский лидер не сможет на них нажать.
Россияне не считают, что у него есть достаточно ресурсов для этого. Они считают, что могут долго врать ему и получать там определенные результаты, одновременно угрожать Европе и так далее. Мне кажется, что они просчитываются,
– сказал он.
Для того, чтобы остановить Россию, нужны определенные координационные усилия, прежде всего со стороны США. Постепенно они выходят на этот путь. В частности, были введены санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Этого не было в санкционных пакетах Европы.
Однако после того, как Штаты ввели эти санкции, то другие страны начали вести переговоры, что делать с активами "Роснефти" или "Лукойла". В частности, говорится о Германии. Это приведет к достаточно быстрому переориентированию санкций со стороны Европы.
Мне кажется, координационная роль США уже очевидна. Они начинают ускорять многие процессы. Два из них – это ключевые. Первый – это санкционное давление другого уровня на Россию. В частности, давление на ключевых реципиентов. Это Китай и Индия. Второй – это готовность существенно нарастить продажу оружия, в частности, дальнобойной, в Европу,
– добавил советник председателя ОПУ.
Какие последствия санкций против "Роснефти" и "Лукойла"?
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Россия потеряет до 70% экспорта нефти. Общая сумма убытков для россиян может составлять примерно 100 миллиардов долларов в год.
Из-за санкций США танкеры уже отказываются перевозить российскую нефть. Они не берут заказы или очень завышают стоимость рейса.
27 октября компания "Лукойл" заявила, что продает международные активы. Причиной этому стали санкции со стороны США.