Роберта Фицо прооперировали: что известно о состоянии словацкого премьера

В премьера Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая. Политика оперировали несколько часов. В правительстве рассказали, в каком сейчас состоянии пострадавший.

На данный момент известно, что операция прошла успешно, и жизни словацкого премьере ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба.

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В каком состоянии Фицо

По словам Тарабы, Роберта Фицо оперировали более трех часов.

Я думаю, что в конце концов он выживет,

– выразил надежду вице-премьер.

Чиновник уточнил, что в Фицо стреляли с очень близкого расстояния. Поэтому премьер получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

СМИ отмечают, что глава словацкого правительства находится в сознании.

Напомним, что на Роберта Фицо покушались 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Покушение на премьера Словакии: что известно