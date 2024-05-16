Роберта Фіцо прооперували: що відомо про стан словацького прем'єра

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня. Політика оперували кілька годин. В уряді розповіли, в якому зараз стані потерпілий.

Наразі відомо, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єрі нічого не загрожує. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.

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У якому стані Фіцо

За словами Тараби, Роберта Фіцо оперували понад три години.

Я думаю, що, зрештою, він виживе,

– висловив сподівання віцепрем'єр.

Посадовець уточнив, що у Фіцо стріляли з дуже близької відстані. Тому прем'єр отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.

ЗМІ зазначають, що голова словацького уряду перебуває при тямі.

Нагадаємо, що на Роберта Фіцо скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

Замах на прем'єра Словаччини: що відомо