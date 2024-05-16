Роберта Фіцо прооперували: що відомо про стан словацького прем'єра
Джерело:BBC
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня. Політика оперували кілька годин. В уряді розповіли, в якому зараз стані потерпілий.
Наразі відомо, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єрі нічого не загрожує. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.
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У якому стані Фіцо
За словами Тараби, Роберта Фіцо оперували понад три години.
Я думаю, що, зрештою, він виживе,
– висловив сподівання віцепрем'єр.
Посадовець уточнив, що у Фіцо стріляли з дуже близької відстані. Тому прем'єр отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.
ЗМІ зазначають, що голова словацького уряду перебуває при тямі.
Нагадаємо, що на Роберта Фіцо скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.
Замах на прем'єра Словаччини: що відомо
- У політика стріляли вдень перед будинком культури, де проходило засідання уряду.
- За словами свідків, хтось із натовпу покликав Фіцо зі словами "Роберте. йди-но сюди". Коли прем'єр наблизився до людей, пролунали постріли. З опублікованого у мережі відео інциденту зрозуміло, що їх було щонайменше 5.
- Також журналісти зафіксували момент, як охоронці підняли Фіцо із землі і оперативно перенесли в машину та відвезли до лікарні.
- Прем'єра доправили до медзакладу у Банській Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б дуже багато часу, а стан політика був важким.
- Представники Фіцо заявляли, що він перебуває у критичному стані. Вони казали, що операція буде тривалою через пошкодження кількох важливих органів.
- Нападника на Фіцо затримали одразу на місці злочину. На камеру також потрапив момент його затримання.
- Зазначається, що стрілець – це 71-річний письменник Юрій Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
- За словами Цинтули, він стріляв у Фіцо, бо незадоволений його політикою.
- Президент Зеленський відреагував на поранення Фіцо. Він назвав напад на політика "жахливим". "Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера", – наголосив український лідер і висловив сподівання на швидке одужання Фіцо.