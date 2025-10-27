Продолжается зачистка от оккупантов: "Азов" опроверг фейк врага о "захвате" Родинского
- Россияне в очередной раз заявили о "взятии" населенного пункта, который контролируется украинскими защитниками.
- Силы обороны Украины опровергли заявления врага об оккупации города Родинское Покровского района Донецкой области.
Вражеские силы Кремля снова распространили ложную информацию о якобы "захвате" города Родинское. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 1 корпуса НГУ "Азов".
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о фейке России о "захвате" Родинского?
Оккупанты заявили о "взятии" населенного пункта. "Азов" опроверг фейк захватчиков. Там подчеркнули, что Родинское – под контролем Сил обороны Украины.
"Под их контролем находится только количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраину города", – говорится в сообщении.
Там обнародовали кадры, на которых экипаж БТР батальона "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" уничтожает российскую пехоту, которая засела в заброшенных зданиях Родинского.
Бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов. Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле,
– отметили военные.
Военные уничтожают группу российской пехоты: смотрите видео
Смотрите также Желаемое за действительное: Россия выдает фейковый "плацдарм" на Херсонщине за успех, – ISW
Ситуация на фронте: последние новости
Отметим, что согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в целом в течение 26 октября на фронте было зафиксировано 124 боевые столкновения. Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора.
Добавим, что по состоянию на 26 октября ВСУ освободили 185,6 километров квадратных и зачистили 243,8 километров квадратных территории Покровского района Донецкой области.
К слову, недавно наши военные освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении. В ходе операции в плен было взято более 50 человек противника.