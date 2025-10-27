Триває зачистка від окупантів: "Азов" спростував фейк ворога про "захоплення" Родинського

Ворожі сили Кремля знову поширили неправдиву інформацію про нібито "захоплення" міста Родинське. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на 1 корпусу НГУ "Азов".

Дивіться також Удар по Бєлгородській дамбі та міські бої в Покровську: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про фейк Росії про "захоплення" Родинського?

Окупанти заявили про "взяття" населеного пункту. "Азов" спростував фейк загарбників. Там підкреслили, що Родинське – під контролем Сил оборони України.

"Під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", – йдеться у повідомленні.

Там оприлюднили кадри, на яких екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.

Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі,

– зазначили військові.

Військові знищують групу російської піхоти: дивіться відео

Дивіться також Бажане за дійсне: Росія видає фейковий "плацдарм" на Херсонщині за успіх, – ISW

Ситуація на фронті: останні новини