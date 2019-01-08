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      Роковая скорость Зайцевой: автоэкспертизу признали надлежащим доказательством по делу о ДТП

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      Автоэкспертизу признали надлежащим доказательством против Зайцевой по делу Харьковского ДТП
      Автоэкспертизу признали надлежащим доказательством против Зайцевой по делу Харьковского ДТП / Фото из открытых источников

      На очередном заседании по делу смертельного харьковского ДТП адвокаты обвиняемой Елены Зайцевой требовали признать автотехническую экспертизу недопустимым доказательством. Однако Киевский райсуд города отказался это делать.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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      24 канал писал, что результаты экспертизы приобщили к заседанию суда 20 декабря. Согласно ее результатам, Зайцева двигалась со скоростью 106 километров в час. Саму же экспертизу провели в Днепровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по заявлению адвоката Дронова – Сергея Перепелицы.

      Зато свое ходатайство защитники Зайцевой мотивировали тем, что эксперты института не имели специальных знаний и допуска к проведению таких исследований. Кроме того, по мнению адвокатов, был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы.

      По своей стороны, прокурор заявил ходатайство о признании этой же экспертизы ненадлежащим доказательством. Он назвал смонтированной видеозапись, которую анализировали во время ее проведения.

      Судья отклонил ходатайство прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при принятии решения. Следующее заседание по делу назначено на 15 января.

      К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Алена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Судьи ДТП в Харькове Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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