Роковая скорость Зайцевой: автоэкспертизу признали надлежащим доказательством по делу о ДТП

На очередном заседании по делу смертельного харьковского ДТП адвокаты обвиняемой Елены Зайцевой требовали признать автотехническую экспертизу недопустимым доказательством. Однако Киевский райсуд города отказался это делать.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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24 канал писал, что результаты экспертизы приобщили к заседанию суда 20 декабря. Согласно ее результатам, Зайцева двигалась со скоростью 106 километров в час. Саму же экспертизу провели в Днепровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по заявлению адвоката Дронова – Сергея Перепелицы.

Зато свое ходатайство защитники Зайцевой мотивировали тем, что эксперты института не имели специальных знаний и допуска к проведению таких исследований. Кроме того, по мнению адвокатов, был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы.

По своей стороны, прокурор заявил ходатайство о признании этой же экспертизы ненадлежащим доказательством. Он назвал смонтированной видеозапись, которую анализировали во время ее проведения.

Судья отклонил ходатайство прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при принятии решения. Следующее заседание по делу назначено на 15 января.

К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Алена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.