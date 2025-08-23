Война в интересах Китая: какие выгоды хочет получить для себя Пекин
- Китай получает выгоды от продолжения войны в Украине и имеет собственные интересы в регионе.
- Пекин признал территориальную целостность Украины, но трактует Будапештский меморандум по-своему, обещая только не применять ядерное оружие.
- Противостояние между Вашингтоном и Пекином является ключевым фактором в определении сроков завершения российско-украинской войны.
Китай получает свои преимущества от продолжения войны в Украине. В то же время еще в 1994 году Пекин признал территориальную целостность Украины, а в 2010-х годах подтвердил незыблемость нашего суверенитета.
Стоит заметить, что Китай трактует Будапештский меморандум по-своему. Как заметил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, там убеждают, что якобы только обещали не бить по Украине ядерным оружием.
Какова позиция Китая относительно войны?
Сегодня нельзя доверять Китаю, даже несмотря на его обещания стать гарантом нашей безопасности. Частично то же самое можно сказать о европейцах. Сейчас они предлагают в случае повторного нападения собраться за 24 часа и тогда начать думать, какую помощь можно оказать. Это никак нельзя назвать альтернативой для 5 статьи НАТО.
С Китаем также надо работать. Это очень непросто, но нужно искать точки соприкосновения, например, с США. Мы уже пытались так делать. Украина одна из первых, кто вводит санкции против китайских компаний,
– отметил Валерий Клочок.
Именно наше государство показало миру, что военные из Китая есть на фронте. Надо использовать моменты участия Пекина в войне, потому что время от времени мы об этом забываем. К сожалению, даже этого пока недостаточно.
"Китай не может быть гарантом безопасности, потому что он хотел бы захватить Украину. Война происходит также и в его интересах. Россия хочет контролировать территории, где много редкоземельных минералов, а Китай является монополистом по экспорту таких элементов", – добавил Валерий Клочок.
Соответственно Пекину не выгодно, чтобы Украина разрабатывала свои продукты еще и в сотрудничестве с США. Поэтому Трамп заинтересован, чтобы война закончилась. Для США лучше, чтобы все-таки Украина контролировала области, где есть природные ресурсы.
Противостояние Вашингтона и Пекина сегодня является определяющим в том, когда завершится российско-украинская война.
Что говорят в Китае о переговорах:
- Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что вместе с "Группой друзей мира" хочет решать глобальные проблемы, в частности в вопросе войны в Украине. По его мнению, страны Глобального Юга должны усилить свою роль. В целом официальный Пекин говорит о своем нейтралитете в конфликте, но скрыто помогает России.
- После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Китае заявили, что всегда придерживались мнения, что мир должен прийти через переговоры и диалог. Там поддержали все мирные усилия лидеров США и Европы.
- Перед тем в Китае сказали, что текущий процесс урегулирования войны достиг "критического момента". Поэтому начало переговоров между Россией и Украиной назвали "важным шагом". Пекин в очередной раз выразил готовность содействовать мирному урегулированию между сторонами.