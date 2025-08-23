Китай отримує свої переваги від продовження війни в Україні. Водночас ще у 1994 році Пекін визнав територіальну цілісність України, а в 2010-их роках підтвердив непорушність нашого суверенітету.

Варто зауважити, що Китай трактує Будапештський меморандум по-своєму. Як зауважив в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, там переконують, що нібито тільки обіцяли не бити по Україні ядерною зброєю.

Яка позиція Китаю щодо війни?

Сьогодні не можна довіряти Китаю, навіть попри його обіцянки стати гарантом нашої безпеки. Частково те саме можна сказати про європейців. Зараз вони пропонують у випадку повторного нападу зібратися за 24 години й тоді почати думати, яку допомогу можна надати. Це аж ніяк не можна назвати альтернативою для 5 статті НАТО.

З Китаєм також треба працювати. Це дуже непросто, але потрібно шукати точки дотику, наприклад, зі США. Ми вже намагалися так робити. Україна одна з перших, хто запроваджує санкції проти китайських компаній,

– зауважив Валерій Клочок.

Саме наша держава показала світові, що військові з Китаю є на фронті. Треба використовувати моменти участі Пекіна у війні, бо час від часу ми про це забуваємо. На жаль, навіть цього поки недостатньо.

"Китай не може бути гарантом безпеки, бо він хотів би загарбати Україну. Війна відбувається також і в його інтересах. Росія хоче контролювати території, де багато рідкісноземельних мінералів, а Китай є монополістом з експорту таких елементів", – додав Валерій Клочок.

Відповідно Пекіну не вигідно, щоб Україна розробляла свої продукти ще й у співпраці зі США. Тому Трамп зацікавлений, щоб війна закінчилася. Для США краще, щоб все-таки Україна контролювала області, де є природні ресурси.

Протистояння Вашингтона й Пекіна сьогодні є визначальним у тому, коли завершиться російсько-українська війна.

Що кажуть у Китаї про переговори: