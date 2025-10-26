Тактически продвинулись: какие планы у врага на Запорожском направлении

На Запорожском отрезке фронта возле Степногорска враг за последние несколько дней сумел продвинуться. Это село расположено вблизи Приморского, а оттуда до Запорожья остается 20 километров. Россияне не впервые атакуют Приморское, сейчас пытаются накопить на той местности силы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что тактика российской армии остается неизменной практически на всех участках фронта.

Почему для врага важен Степногорск?

Противник намерен накапливать ресурсы, проникать в украинскую оборону, подвозить резервы на те участки, где это возможно. Братчук рассказал, что в районе Приморского украинская авиация уже неоднократно отрабатывала, чтобы атаковать врага.

Тактическое продвижение состоялось. Вектор Степногорска остается главным. Это высоты, на которых можно применять соответствующую артиллерию и угрожать тем самым окрестностям Запорожья,

– пояснил Братчук.

Где расположен Степногорск: смотрите на карте

Чтобы не допустить этого украинское военное командование будет принимать соответствующие решения относительно дальнейших действий СОУ. Представитель УДА предполагает, что могут быть применены штурмовые войска. Он также отметил, что в целом по Запорожскому направлению, а точнее на Александровском, непростая ситуация сложилась вокруг Гуляйполя.

"Враг там пытается зайти с тыла, окружить украинскую группировку. Чтобы уменьшить ресурсность нашей обороны, бьет по логистике. Ситуация для наших войск очень сложная", – озвучил Братчук.

Что происходит на Запорожском направлении?