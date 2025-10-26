Тактично просунулись: які плани у ворога на Запорізькому напрямку
- Поблизу Степногірська російські окупанти мали просування, вони прагнуть накопичити сили для подальших дій.
- Речник УДА Сергій Братчук розповів, що вектор Степногірська залишається головним, бо це висоти, з яких росіяни хотіли б потім атакувати.
На Запорізькому відтинку фронту біля Степногірська ворог за останні декілька днів зумів просунутися. Це село розташоване поблизу Приморського, а звідти до Запоріжжя залишається 20 кілометрів. Росіяни не вперше атакують Приморське, нині намагаються накопичити на тій місцевості сили.
Про це в етері 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, підкресливши, що тактика російської армії залишається незмінною практично на всіх ділянках фронту.
Дивіться також Збиралися аж пів року: полковник запасу розкрив, до чого готувалися росіяни
Чому для ворога важливий Степногірськ?
Противник має намір накопичувати ресурси, проникати в українську оборону, підвозити резерви на ті ділянки, де це можливо. Братчук розповів, що в районі Приморського українська авіація вже неодноразово відпрацьовувала, аби атакувати ворога.
Тактичне просування відбулось. Вектор Степногірська залишається головним. Це висоти, на яких можна застосовувати відповідну артилерію та загрожувати тим самим околицям Запоріжжя,
– пояснив Братчук.
Де розташований Степногірськ: дивіться на карті
Аби не допустити цього українське військове командування буде ухвалювати відповідні рішення щодо подальших дій СОУ. Речник УДА припускає, що можуть бути застосовані штурмові війська. Він також зауважив, що загалом по Запорізькому напрямку, а точніше на Олександрівському, непроста ситуація склалася довкола Гуляйполя.
"Ворог там намагається зайти з тилу, оточити українське угруповання. Щоб зменшити ресурсність нашої оборони, б'є по логістиці. Ситуація для наших військ є дуже складною", – озвучив Братчук.
Що відбувається на Запорізькому напрямку?
- Генштаб прозвітував, що за минулу добу на Олександрівському відтинку фронту російські війська провели понад 20 атакувальних дій. На Гуляйпільському напрямку СОУ відбили три атаки ворога в районі Малинівки. На Оріхівському – сім поблизу Степового, Кам'янського, Степногірська та в бік Новоандріївки.
- Кореспондент із Запоріжжя, проаналізувавши ворожі пабліки, розповів, що противник жаліється на посилене застосування українськими військами дронів. Крім того, росіяни бідкаються на складне становище біля Степногірська. Вони не можуть там штурмувати, бо перебувають під постійним прицілом українських БпЛА.
- На Запорізькому напрямку російська армія вдається до атак з використанням чималої кількості військової техніки. Зокрема противник намагався штурмувати поблизу Малої Токмачки. Військовий експерт Павло Лакійчук зазначив, що ворог має намір виявити слабкі місця в українській обороні та просочитися.
- 20 жовтня українські захисники відбили механізований штурм ворога, який він намагався здійснити на Оріхівському напрямку. Аеророзвідка ЗСУ виявила рух 11 бойових броньованих машин і одного танка, 10 одиниць мотоциклетної техніки та понад сотні піхотинців. Внаслідок вогневої атаки противник зазнав значних втрат.