Про це в етері 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, підкресливши, що тактика російської армії залишається незмінною практично на всіх ділянках фронту.

Чому для ворога важливий Степногірськ?

Противник має намір накопичувати ресурси, проникати в українську оборону, підвозити резерви на ті ділянки, де це можливо. Братчук розповів, що в районі Приморського українська авіація вже неодноразово відпрацьовувала, аби атакувати ворога.

Тактичне просування відбулось. Вектор Степногірська залишається головним. Це висоти, на яких можна застосовувати відповідну артилерію та загрожувати тим самим околицям Запоріжжя,

– пояснив Братчук.

Де розташований Степногірськ: дивіться на карті

Аби не допустити цього українське військове командування буде ухвалювати відповідні рішення щодо подальших дій СОУ. Речник УДА припускає, що можуть бути застосовані штурмові війська. Він також зауважив, що загалом по Запорізькому напрямку, а точніше на Олександрівському, непроста ситуація склалася довкола Гуляйполя.

"Ворог там намагається зайти з тилу, оточити українське угруповання. Щоб зменшити ресурсність нашої оборони, б'є по логістиці. Ситуація для наших військ є дуже складною", – озвучив Братчук.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?