Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, окупанти зараз намагаються розтягнути оборону українських підрозділів. Тому пішли механізовані атаки на Запорізькому напрямку.

Що відбувається на фронті?

Як наголосив Лакійчук, у такий спосіб ворог, ймовірно, хоче вплинути на ситуацію на Покровському напрямку. З боку України там зосереджені багато досвідчених підрозділів. Тому окупанти хочуть розтягнути частину цього "вузла".

Тому й пробують це зробити шляхом збільшення застосування бронетехніки. Це стається на кількох ділянках. Зокрема на Костянтинівському, Лиманському та Покровському напрямках,

– сказав Лакійчук.

Ворог також намагається виявити слабкі місця в нашій обороні. Тому вони фактично одноразово використовують бронетехніку, щоб доставити окупантів якнайближче між позиціями ЗСУ. Далі піхота намагається зайти в тил наших підрозділів.

Яка ситуація на фронті: коротко