Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", военный эксперт Павел Лакийчук. По его словам, оккупанты сейчас пытаются растянуть оборону украинских подразделений. Поэтому пошли механизированные атаки на Запорожском направлении.

К теме ВСУ имеют успехи сразу на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW

Что происходит на фронте?

Как отметил Лакийчук, таким образом враг, вероятно, хочет повлиять на ситуацию на Покровском направлении. Со стороны Украины там сосредоточены много опытных подразделений. Поэтому оккупанты хотят растянуть часть этого "узла".

Поэтому и пытаются это сделать путем увеличения применения бронетехники. Это происходит на нескольких участках. В частности на Константиновском, Лиманском и Покровском направлениях,

– сказал Лакийчук.

Враг также пытается выявить слабые места в нашей обороне. Поэтому они фактически однократно используют бронетехнику, чтобы доставить оккупантов как можно ближе между позициями ВСУ. Далее пехота пытается зайти в тыл наших подразделений.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту боевых действий

Какая ситуация на фронте: кратко