Российские "Шахеды" с имеющихся пусковых площадок уже могут достичь Дании, Германии, Италии. Если Россия развернет площадки в Беларуси, то опасность будет и для Испании.

Аналитики напоминают, что дальности полета иранских "Шахедов" и их российских аналогов "Герань-2" – от 1800 до 2500 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Куда могут достать российские БПЛА в Европе?

Эффективный запуск дронов по странам европейского сегмента НАТО россияне могут осуществлять с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из-под Брянска.

"Еще одним выгодным с точки зрения достижимости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее выгодный для создания пусковой площадки", – отмечают аналитики.

То есть "Герань-2" со своей дальностью в пределах 1800 километров может долететь до всех стран Скандинавии, Нидерландов, большей части территории Германии и юга Италии.

Если взять дальность полета "Герань-2" до 2500 километров, то в опасности вся территория Великобритании, Италии, большая часть Франции, половина Испании. То есть в зоне поражения могут находиться все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.

Конечно это максимальные дальности полета, а РФ запускает дроны по сложным маршрутам с целью обхождения украинских систем ПВО. Но дело в том, что отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы обеспечения противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО,



Чтобы развернуть новые пусковые площадки для БПЛА, России понадобится всего несколько месяцев. Поэтому в случае необходимости оккупанты могут их организовать, например, на авиабазе "Осовцы" в Брестской области Беларуси. Как вариант, также Калининградская область.

Беспилотники атакуют Европу

Неизвестные дроны в ночь на 23 сентября были замечены в Дании, Норвегии и Швеции. Там временно закрывали воздушное пространство. Предполагают, что за инцидентами стоит Россия.

Недавно в Латвии нашли фрагмент хвоста российского беспилотника-приманки "Гербера" прямо на пляже. Впрочем, чаще всего российские беспилотники нарушают воздушное пространство Польши.

Кроме того, 19 сентября 3 российских МиГа нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Это было уже не впервые, но последний раз непохож на предыдущие.