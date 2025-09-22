Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как США реагирует на действия России?

Майкл Волц напомнил, что всего девять дней назад Совет Безопасности ООН собирался, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Польши большим количеством российских беспилотников.

Чиновник призвал Россию "прекратить войну в Украине и не совершать действия, которые могут привести к расширению конфликта".

Волц подчеркнул, что несмотря на это, Россия "снова нарушила воздушное пространство страны-члена НАТО".

Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение,

– заявил он.

По словам Волца, США ожидают, что Россия "будет искать способы деэскалации, а не рисковать расширением конфликта".

Это событие, произошедшее после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия или хочет эскалации и втягивания большего количества стран в конфликт с Украиной, или не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и дронами. Оба сценария очень тревожные,

– подытожил Майкл Волц.

Россия нарушает воздушное пространство НАТО: что известно?