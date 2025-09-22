Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як США реагує на дії Росії?

Майкл Волц нагадав, що всього дев'ять днів тому Рада Безпеки ООН збиралася, щоб обговорити порушення повітряного простору Польщі великою кількістю російських безпілотників.

Посадовець закликав Росію "припинити війну в Україні та не здійснювати дії, які можуть призвести до розширення конфлікту".

Волц підкреслив, що попри це, Росія "знову порушила повітряний простір країни-члена НАТО".

Сполучені Штати та наші союзники будуть захищати кожен дюйм території НАТО. Росія має терміново припинити таку небезпечну поведінку,

– заявив він.

За словами Волца, США очікують, що Росія "шукатиме способи деескалації, а не ризикуватиме розширенням конфлікту".

Ця подія, що сталася після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалації та втягнення більшої кількості країн у конфлікт з Україною, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами та дронами. Обидва сценарії дуже тривожні,

– підсумував Майкл Волц.

Росія порушує повітряний простір НАТО: що відомо?