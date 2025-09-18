Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Латвии и министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

Что известно о найденном дроне в Латвии?

Обломки беспилотника, а именно фрагмент хвоста, обнаружили в четверг, 18 сентября. Его прибило к пляжу в Варвской волости Вентспилского края.

На место инцидента сразу выехала группа обезвреживания боеприпасов Североатлантических ВВС.

Впоследствии министр обороны страны подтвердил, что обнаруженный фрагмент является частью российского беспилотника.

Мы можем подтвердить, что фрагмент дрона, который сегодня (18 сентября – 24 Канал) выбросило из моря, является хвостовой частью российского беспилотника-приманки "Гербера",

– говорится в заявлении Спрудса.

Объект не был взрывоопасным.

Российские дроны регулярно обнаруживают в других странах