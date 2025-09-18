Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Збройні сили Латвії та міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
Що відомо про знайдений дрон у Латвії?
Уламки безпілотника, а саме фрагмент хвоста, виявили у четвер, 18 вересня. Його прибило до пляжу у Варвській волості Вентспілського краю.
На місце інциденту одразу виїхала група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС.
Згодом міністр оборони країни підтвердив, що виявлений фрагмент є частиною російського безпілотника.
Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, який сьогодні (18 вересня – 24 Канал) викинуло з моря, є хвостовою частиною російського безпілотника-приманки "Гербера",
– ідеться в заяві Спрудса.
Об'єкт не був вибухонебезпечним.
Російські дрони регулярно виявляють в інших країнах
Найчастіше російські безпілотники порушують повітряний простір Польщі. Востаннє там виявили черговий збитий дрон 17 вересня.
12 вересня на узбережжі Бургаса в Болгарії теж знайшли пошкоджений військовий безпілотник. Він міг виконувати розвідувальну функцію.
Також днями було встановлено, що російський безпілотник "Гербера", який наприкінці липня впав у Литві, був запущений з території Білорусі. Схоже, ним перевіряли литовське ППО.