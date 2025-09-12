Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал болгарського видання Флагман.

Що відомо про військовий дрон на берегах Болгарії?

Поблизу Солниці в Бургасі хвилі викинули на берег військовий безпілотник. Незвичну знахідку виявив місцевий житель, який помітив апарат під час прогулянки узбережжям близько 9:30 ранку.

Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті викликали екстрені служби, після чого місце події оточили для з'ясування деталей слідства.

На місці працюють військові та поліція, які мають забрати дрон з пляжу.

За попередніми даними, це, ймовірно, розвідувальний апарат. Він сильно пошкоджений, відомо про відсутність у безпілотника задньої частини та одного крила.

Повідомляється, що ці ушкодження можуть свідчити про те, що безпілотник могли збити.

Безпілотники повітряному просторі країн НАТО: останні новини

  • 10 вересня під час масованої атаки російські дрони порушили повітряний простір Польщі, можливо, прямуючи до бази НАТО. Відомо також, що 2 безпілотники залетіли до Литви.
  • Альянс розцінює це як тестування швидкості реагування, адже уламки дронів не містили вибухівки.
  • Повідомлялося, що Польща отримає військову підтримку від Франції, Великої Британії, Чехії, Нідерландів і Швеції.
  • На думку експерта центру "Пента" Олександра Леонова, це була збройна провокація Кремля, що перевіряла реакцію міжнародної спільноти. НАТО активувало 4-ту статтю договору, визнаючи загрозу територіальній цілісності Польщі.