Що відомо про військовий дрон на берегах Болгарії?

Поблизу Солниці в Бургасі хвилі викинули на берег військовий безпілотник. Незвичну знахідку виявив місцевий житель, який помітив апарат під час прогулянки узбережжям близько 9:30 ранку.

Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті викликали екстрені служби, після чого місце події оточили для з'ясування деталей слідства.

На місці працюють військові та поліція, які мають забрати дрон з пляжу.

За попередніми даними, це, ймовірно, розвідувальний апарат. Він сильно пошкоджений, відомо про відсутність у безпілотника задньої частини та одного крила.

Повідомляється, що ці ушкодження можуть свідчити про те, що безпілотник могли збити.

