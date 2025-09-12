Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал болгарского издания Флагман.

Что известно о военном дроне на берегах Болгарии?

Вблизи Солницы в Бургасе волны выбросили на берег военный беспилотник. Необычную находку обнаружил местный житель, который заметил аппарат во время прогулки по побережью около 9:30 утра.

Мужчина сразу обратился к спасателям. Те вызвали экстренные службы, после чего место происшествия оцепили для выяснения деталей следствия.

На месте работают военные и полиция, которые должны забрать дрон с пляжа.

По предварительным данным, это, вероятно, разведывательный аппарат. Он сильно поврежден, известно об отсутствии у беспилотника задней части и одного крыла.

Сообщается, что эти повреждения могут свидетельствовать о том, что беспилотник могли сбить.

