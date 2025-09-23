Російські "Шахеди" з наявних пускових майданчиків уже можуть досягти Данії, Німеччини, Італії. Якщо Росія розгорне майданчики у Білорусі, то небезпека буде й для Іспанії.

Аналітики нагадують, що дальності польоту іранських "Шахедів" та їхніх російських аналогів "Герань-2" – від 1800 до 2500 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Куди можуть дістати російські БпЛА у Європі?

Ефективний запуск дронів по країнах європейського сегмента НАТО росіяни можуть здійснювати з мису Чауда в окупованому Криму та з-під Брянська.

"Ще одним вигідними з точки зору досяжності цілей та легкості логістики можливо вважати район Санкт-Петербурга, як найбільш вигідний для створення пускового майданчика", – зауважують аналітики.

Тобто "Герань-2" зі своєю дальністю у межах 1800 кілометрів може долетіти до всіх країн Скандинавії, Нідерландів, більшості території Німеччини та півдня Італії.

Якщо взяти дальність польоту "Герань-2" до 2500 кілометрів, то під небезпекою вся територія Великої Британії, Італії, більшість Франції, половина Іспанії. Тобто у зоні ураження можуть перебувати всі європейські столиці, окрім португальського Лісабону.

Звісно це максимальні дальності польоту, а РФ запускає дрони за складними маршрутами з метою обходження українських систем ППО. Але справа в тому, що відбиття російської атаки пінопластовими "Герберами" у Польщі показало прогалини забезпечення протиповітряної оборони навіть на східному фланзі НАТО,

– наголошують у виданні.

Щоб розгорнути нові пускові майданчики для БпЛА, Росії знадобиться всього декілька місяців. Тож у випадку потреби окупанти можуть їх організувати, наприклад, на авіабазі "Осовци" у Брестській області Білорусі. Як варіант, також Калінінградська область.

Безпілотники атакують Європу

Невідомі дрони у ніч на 23 вересня були помічені в Данії, Норвегії та Швеції. Там тимчасово закривали повітряний простір. Припускають, що за інцидентами стоїть Росія.

Нещодавно у Латвії знайшли фрагмент хвоста російського безпілотника-приманки "Гербера" просто на пляжі. Втім, найчастіше російські безпілотники порушують повітряний простір Польщі.

Окрім того, 19 вересня 3 російські МіГи порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Це було уже не вперше, але останній раз несхожий на попередні.