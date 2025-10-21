В России взорвали железную дорогу в Санкт-Петербург: логистика затруднена, – источники

Ночью 21 октября произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения Псков – Санкт-Петербург. Эту дорогу враг использует для собственной военной логистики.

Об этом 24 Каналу рассказали источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о подрыве железной дороги в России?

Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал.

Россияне жаловались на задержки в движении поездов из-за подрыва на сообщении Псков – Санкт-Петербург / Фото предоставлены 24 Каналу

Источники в ГУР сообщают, что в результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии России.

Какие еще проблемы у россиян с железной дорогой были в последнее время?