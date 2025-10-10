Россия атаковала Кривой Рог и Кременчуг ракетами: в городах раздались взрывы
- Российская армия осуществила ракетные обстрелы Кривого Рога и Кременчуга утром 10 октября.
- Кривой Рог и Кременчуг атакованы двумя крылатыми ракетами, официальная информация о последствиях пока отсутствует.
Утром в пятницу, 10 октября, российская армия продолжила террор украинских городов. Под ракетный удар попал Кривой Рог.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные сообщества.
Что известно о взрывах в Кривом Роге?
В Днепропетровской области воздушная тревога началась в 22:08. С тех пор оккупанты наносят удары по областному центру, а утром произошел ракетный обстрел Кривого Рога. Громко в городе было в 06:34, через несколько секунд раздался повторный взрыв.
По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали город крылатой ракетой "Искандер". Вражеское вооружение двигалось Кривой Рог, в результате чего объявили повышенную опасность.
Сейчас официальной информации об атаке и ее возможных последствиях нет. Все комментарии предоставит местная власть.
Почему раздавались взрывы в Кременчуге?
Почти одновременно с обстрелом Кривого Рога враги запустили две крылатые ракеты на Кременчуг. В 06:39 жители услышали первый громкий взрыв, а в 06:41 канонада продолжилась. Позже ракеты в направлении Кременчуга не фиксировались.
Все детали атаки также появятся позже.
Где была атака врага в ночь на 10 октября?
С вечера 9 октября россияне атаковали дронами Днепр. По меньшей мере 10 БпЛА сбивали в черте города. В результате атаки произошли перебои со светом. А около 05:00 на Днепр запустили баллистические ракеты.
В ночь на 10 октября Россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего произошел пожар и были ранены люди. Известно, что погиб 7-летний мальчик.
Россия массированно атаковала энергетику Украины. Под ударом был и Киев, где зафиксированы разрушения в нескольких районах. На Левом берегу города из-за российских атак беспилотниками и ракетами наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.