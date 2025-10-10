Утром в пятницу, 10 октября, российская армия продолжила террор украинских городов. Под ракетный удар попал Кривой Рог.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные сообщества.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

В Днепропетровской области воздушная тревога началась в 22:08. С тех пор оккупанты наносят удары по областному центру, а утром произошел ракетный обстрел Кривого Рога. Громко в городе было в 06:34, через несколько секунд раздался повторный взрыв.

По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали город крылатой ракетой "Искандер". Вражеское вооружение двигалось Кривой Рог, в результате чего объявили повышенную опасность.

Сейчас официальной информации об атаке и ее возможных последствиях нет. Все комментарии предоставит местная власть.

Почему раздавались взрывы в Кременчуге?

Почти одновременно с обстрелом Кривого Рога враги запустили две крылатые ракеты на Кременчуг. В 06:39 жители услышали первый громкий взрыв, а в 06:41 канонада продолжилась. Позже ракеты в направлении Кременчуга не фиксировались.

Все детали атаки также появятся позже.

Где была атака врага в ночь на 10 октября?