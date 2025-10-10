Зранку у п'ятницю, 10 жовтня, російська армія продовжила терор українських міст. Під ракетний удар потрапили Кривий Ріг та Кременчук.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти.

Що відомо про вибуи в Кривому Розі?

У Дніпропетровській області повітряна тривога почалася о 22:08. З того часу окупанти завдають ударів по обласному центру, а зранку стався ракетний обстріл Кривого Рогу. Гучно в місті було о 06:34, за кілька секунд пролунав повторний вибух.

За даними моніторингових каналів, росіяни атакували місто крилатою ракетою "Іскандер".