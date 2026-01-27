Россия атаковала объект "Нафтогаза" на Западе

Утром 27 января россияне атаковали объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе.

Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Корецкий.

Смотрите также "Шахеды" с ночи атакуют Украину, под прицелом Львовщина: где сейчас тревога

Что известно об атаке на объект "Нафтогаза"?

В результате попадания возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.

Из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте,

– сообщил Корецкий.

Он отметил, что это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры "Нафтогаза" только за январь 2026 года.

К слову, такую же атаку Россия осуществила ночью 17 января. Под прицелом оказалось оборудование для добычи газа. За ту неделю таких атак было 6.

Какие последствия атаки на Украину 27 января?