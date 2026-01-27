Укр Рус
27 января, 14:35
2

Россия атаковала объект "Нафтогаза" на Западе

София Рожик
Основные тезисы
  • 27 января Россия атаковала объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе, в результате чего возник пожар.
  • Это уже 15-й обстрел критической инфраструктуры "Нафтогаза" за январь 2026 года.

Утром 27 января россияне атаковали объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе.

Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Корецкий.

Что известно об атаке на объект "Нафтогаза"?

В результате попадания возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.

Из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте,
– сообщил Корецкий.

Он отметил, что это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры "Нафтогаза" только за январь 2026 года.

К слову, такую же атаку Россия осуществила ночью 17 января. Под прицелом оказалось оборудование для добычи газа. За ту неделю таких атак было 6.

Какие последствия атаки на Украину 27 января?

  • Ночью 27 января в Одессе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов с Черного моря. К сожалению, есть разрушенные дома, 3 жертвы и более 30 пострадавших.

  • Также в Одессе Россия попала по объекту ДТЭК. Разрушения серьезные, продолжаются восстановительные работы.

  • Кроме того, оккупанты также попали беспилотником по объекта инфраструктуры в Бродах во Львовской области. Там возник пожар, горят нефтепродукты.