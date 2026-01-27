Россия атаковала объект "Нафтогаза" на Западе
- 27 января Россия атаковала объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе, в результате чего возник пожар.
- Это уже 15-й обстрел критической инфраструктуры "Нафтогаза" за январь 2026 года.
Утром 27 января россияне атаковали объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе.
Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Корецкий.
Что известно об атаке на объект "Нафтогаза"?
В результате попадания возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.
Из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте,
– сообщил Корецкий.
Он отметил, что это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры "Нафтогаза" только за январь 2026 года.
К слову, такую же атаку Россия осуществила ночью 17 января. Под прицелом оказалось оборудование для добычи газа. За ту неделю таких атак было 6.
Какие последствия атаки на Украину 27 января?
Ночью 27 января в Одессе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов с Черного моря. К сожалению, есть разрушенные дома, 3 жертвы и более 30 пострадавших.
Также в Одессе Россия попала по объекту ДТЭК. Разрушения серьезные, продолжаются восстановительные работы.
Кроме того, оккупанты также попали беспилотником по объекта инфраструктуры в Бродах во Львовской области. Там возник пожар, горят нефтепродукты.